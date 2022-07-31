Переходы между Косово и Сербией перекрыты силовиками, – СМИ

Полиция перекрыла переход между Косово и Сербией. 31 июля вечером на границе напряженная ситуация.

В сети пишут, что пограничники Косово заблокировали мост для перехода в Сербию. Стягивают военную технику.

К теме На границе Сербии и Косово неспокойно: раздаются сирены и слышны звуки выстрелов

Напряжение между Косово и Сербией

Вечером 31 июля на границе между Косово и Сербией возникло обострение. Там звучали сирены и выстрелы.

Однако впоследствии в минобороны Сербии заявили, что сербская армия пока не пересекала административную линию и якобы "никаким образом не ступила на территорию Косово и Метохии".

На события отреагировал и президент Сербии Александр Вучич. Он заявил, что косовская полиция вроде бы собирается ночью начать военную операцию против сербов. Политик сказал, что планирует капитуляцию, но "молится" за мир.

Что этому предшествовало

В Сербии резко отреагировали на инициативу Косово об отмене документов и автомобильных номеров сербов.

С 1 августа сербские документы на территории Косово будут считаться недействительными.

В Белграде заявили, мол, албанская сторона в Косово и Метохии готовит "ад" в последующие дни.

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Сам Вучич является давним поклонником россии и путина. К примеру, в июле он заявил, если Запад не примет условия москвы, то мир вроде как ожидает "ад".