Схватки на севере Косово: раненые миротворцы НАТО и сербы, Вучич срочно обратился к народу
Источник:Associated Press
На севере Косово новая волна обострений. В столкновениях между албанцами и сербами пострадали 25 миротворцев НАТО. На фоне беспорядков президент Сербии Александр Вучич срочно обратился к народу.
Причиной беспорядков стало то, что новоизбранные главы администраций должны начинать выполнение своих обязанностей. Однако этнические сербы, игнорировавшие выборы в апреле, препятствуют им.
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Что происходит в Косово
Этнические сербы решили штурмовать офис главы администрации муниципалитета Звечан, пытаясь не допустить руководителя, избранного этническими албанцами. Миротворцы миссии НАТО KFOR пострадали в столкновениях. Организация сообщила о 25 пострадавших.
Очевидцы утверждают, что миротворцы применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты, чтобы защитить косовских правоохранителей. Сербы же забросали миротворцев камнями.
Несколько солдат итальянского и венгерского контингента KFOR получили неспровоцированные нападения и получили травмы с переломами и ожогами в результате взрыва зажигательных устройств,
– заявили представители миссии.
Несколько полицейских автомобилей и авто журналистов повреждены – их разукрасили символикой российских оккупантов.
Столкновения в Косово: смотрите видео
Президент Сербии Александра Вучич в срочном обращении к народу заявил, что проведет ночь со своими войсками на границе с Косово, которые на прошлой неделе привели в состояние боевой готовности. В то же время в беспорядках он обвинил премьер-министра Косово Альбина Курти. Также, по словам Вучича, пострадали 52 серба.
Реакция НАТО
В НАТО осудили события в Косово с нападением на миротворцев Североатлантического союза. В заявлении традиционно отметили необходимость прекращения насилия.
НАТО решительно осуждает непровоцированные нападения на военнослужащих KFOR на севере Косово, в результате которых несколько из них получили ранения. Такие приступы совершенно неприемлемы. Насилие должно быть немедленно прекращено,
– говорится в заявлении.
В Альянсе призвали Сербию и Косово к диалогу и подчеркнули, что миссия KFOR будет продолжать свою работу в соответствии с резолюцией ООН. Хотя Вучич считает, что мирная миссия якобы "защищает узурпаторов" – так он называет новоизбранных руководителей муниципалитетов Косово.