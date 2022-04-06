Сербия идет в ЕС, но и будет поддерживать хорошие отношения с Россией, – президент Вучич

Сербия не меняет свои планы на вступление в ЕС, но при этом хочет сохранять "дружеские отношения" со страной-террористом – Россией.

Путь Сербии

Такое заявление появилось в пресс-службе Александра Вучича после его разговора с диктатором РФ Владимиром Путиным. Там отметили, что Путин позвонил Вучичу, чтобы поздравить с победой на выборах.

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Вучич поблагодарил за приветствие и отметил, что Республика Сербия и дальше будет проводить политику европейского пути, сохраняя искренние и традиционные дружеские отношения с Российской Федерацией,

– говорится в сообщении прессслужбы.

О чем говорили президенты

Главы государств проанализировали экономическую ситуацию и двусторонние отношения в сфере энергетики и торговли, которые увеличились в 2021 году и за первые два месяца 2022 года.

Учитель пожаловался Путину на трудности при импорте сырой нефти, и "выразил уверенность, что руководство "Газпромнефти" и Республики Сербия, а также партнеры из ЕС найдут выход из сложившейся ситуации".

31 мая этого года истекает долгосрочный газовый контракт Сербии, и необходимо в кратчайшие сроки начать переговоры по цене, количеству и другим условиям закупки

– отметили в пресс-службе Вучича.

Также указывается, что они обсудили войну в Украине, а Вучич выразил, что она завершится как можно скорее.

Отметим, что пророссийский Вучич сумел победить в первом туре. Его партия также набрала больше голосов. По мнению экспертов, главным результатом этих выборов является абсолютная победа национально-правых сил, выступающих против евроинтеграционных процессов и расширение сотрудничества с Россией.