Сербия перевела войска на границе с Косово в повышенную боеготовность

Подразделения армии Сербии перевели в высокую боевую готовность в гарнизонах Рашка и Новый Пазар. Они расположены на границе с частично признанной республикой Косово.

Так власти Сербии хотят показать, что не позволят больше нападения на себя. Такое заявление сделал министр обороны Небойш Стефанович, посетив военных.

Недавно На границе Косово вспыхнули протесты из-за запрета въезда авто на сербских номерах

"Погром сербского народа не повторится"

Глава Минобороны Сербии указал, что части армии будут находиться в повышенной боевой готовности. Сербия хочет донести до Косово, что "погром сербского народа больше не повторится".

Наша армия не провоцирует, но она готова защищать людей, если случится что-то, угрожающее их жизни. Мне важно видеть, что эти люди в настроении и готовы,

– сказал министр.

Что касается каких-то провокаций, о которых говорят в ЕС, то Стефанович отметил: виноваты в них косовары. О сроках, в ходе которых будет действовать эта повышенная боеготовность, власти Сербии пока ничего не конкретизируют.

Что известно о Республике Косово? Это частично признанное государство на Балканах, чью независимость признали 98 государств-членов ООН. В результате войны 1999 года между сербами и албанцами край перешел под контроль ООН. 17 февраля 2008 года парламент Косово провозгласил независимость края в одностороннем порядке. Сербия до сих пор не признает независимости Косово. Украина, в отличие от подавляющего большинства европейских стран и мира, не признает государство Косово.

Источник: Википедия

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