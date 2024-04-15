Недавно в Париже состоялась встреча между президентом Сербии Александром Вучичем и Эмманюэлем Макроном, на ней сербский президент заявил, что соглашение о закупке будет подписано в течение следующих двух месяцев. Он также добавил, что новые самолеты значительно повысят оборонные возможности Белграда.

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На каком этапе соглашение между Сербией и Францией

Представитель Министерства обороны Сербии заявил, что соглашение между Белградом и Парижем уже на 90% завершено. Сейчас идет обсуждение финансовых условий.

Он также заявил, что на такое решение повлияла война России против Украины, которая "ускорила диверсификацию вооружения", а покупка нового оборудования у Москвы невозможна из-за "геополитических обстоятельств".

Другой представитель сербского правительства рассказал, что кроме истребителей, Сербия закупила у Франции радарные и ракетные системы, а также заказала транспортные самолеты Airbus. Он также отметил, что срок эксплуатации имеющихся военных самолетов МиГ-29, используемых в воздушных силах страны и являющихся продуктом советской эпохи, близится к завершению.

Также известно, что вместе с французскими истребителями сербские ВВС получат от Парижа ракеты класса "воздух – воздух"

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