Сербия поднимала истребители из-за неизвестного аппарата в 100 километрах от столицы

В Сербии в воздух поднимали истребители из-за неизвестного летательного объекта. Его зафиксировали над городом, который расположен рядом со столицей.

В Сербии 30 марта взлетали истребители МиГ-29 из-за того, что над городом Валево зафиксировали неизвестный летательный объект. Он расположен примерно в 100 километрах к юго-западу от столицы страны Белграда.

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Было привлечено пару истребителей

В Минобороны Сербии отметили, что аппарат был зафиксирован на высоте 5500 метров над Валево. Его зафиксировали Силы по контролю и защите суверенитета воздушного пространства страны.

На основании приказа президента республики и главнокомандующего вооруженными силами Сербии Александара Вучича на дежурство была привлечена пара истребителей МиГ-29,

– говорится в заявлении министерства.

Кроме этого, за ситуацией в воздушном пространстве следили ракетные подразделения сил противовоздушной обороны. Во время того, как продолжался процесс наведения самолетов для перехвата цель была потеряна от отражения указателей РЛС.

После того, как истребители обследовали воздушное пространство, они вернулись на аэродром.

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