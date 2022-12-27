Обострение в Косово: Сербия приготовила гаубицы и привела свою армию в боевую готовность

Градус напряжения на границе Сербией из Косово неуклонно растет в последние недели. Стало известно, что в Белграде президент Вучич отдал приказ привести в боевую готовность все силы обороны.

Время от времени в СМИ появляются сообщения, что на сербско-косовской границе встречаются разного рода беспорядки, штурмы и даже выстрелы. В понедельник, 26 декабря, медиа сообщили, что Минобороны Сербии, по приказу президента Александра Вучича, готовит армию к боевым действиям.

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Будет ли наступление на Север Косово

Известно, что 1,5 тысячи сербских спецназовцев находятся в полной боевой готовности и могут в любой момент атаковать Север Косово. Однако пока что-то констатировать рано.

Президент Сербии как главнокомандующий вечером 26 декабря приказал привести Вооруженные силы Сербии в самый высокий уровень боевой готовности, то есть готовность к уровню применения вооруженной силы, то есть вооруженного потенциала ВС Сербии.

– сказал министр обороны Милош Вучевич.

По словам главы оборонного ведомства, Сербия нацелена защищать собственную территориальную целостность и суверенитет, оберегая сербов от террора, где бы они ни жили. Кроме того, следует отметить, что министр внутренних дел Братислав Гашич заявил, что приведены в полную боевую готовность все подразделения МВД.

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Вскоре появилась информация, что Вучевич вместе с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Сербии Миланом Мойсиловичем посетил часть армейских подразделений в гарнизоне Рашко. После осмотра чиновниками гаубиц их вернули в казармы. Также Вучевич и Мойсилович пообщались с военнослужащими Вооруженных сил Сербии, которые выполняют задачи на административной линии, и перед поездкой обсудили текущую ситуацию в стране.

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На фоне обострения ситуации в Косово Министерство иностранных дел Украины призвало украинцев быть осторожными и воздержаться от поездок в Сербию или Косово. А тем, кто уже там находится, в ведомстве посоветовали избегать мест массового скопления людей.