Отмечают, что звуки выстрелов слышали рядом с патрулем KFOR (миссия НАТО). В результате инцидента в районе Зубин-Поток никто не пострадал, также не было повреждений транспорта.

К теме Штурм границы с Косово устроили сербские вагнеровцы, – СМИ

Кто устроил стрельбу

Патрульная полиция НАТО KFOR не уточнила, откуда именно были произведены выстрелы. Однако, по информации очевидцев, звуки были слышны недалеко от места, где установлены баррикады сербов. Накануне их построили активисты, чтобы не разрешить полиции из Приштины патрулировать район.

Незадолго до стрельбы косовский политик Альбин Курти заявлял, что "баррикады не могут продолжаться до бесконечности" и запретил патриарху Порфирию въезд в Косово и Метохию.

Местные сербы, население которых составляет около 50 тысяч человек на севере Косово, построили баррикады после того, как 10 декабря полиция арестовала бывшего сербского полицейского по обвинению в нападении на правоохранителей, действовавших во время предыдущей акции протеста.

Конфликт Сербии и Косово: последние новости