Ситуация обостряется: в Сербии заявили об "аде в ближайшие дни" в отношениях с Косово

В Сербии обеспокоены происходящим в Косово. Власти частично признанного государства запретят въезжать на свою территорию с сербскими документами. В Белграде говорят, что это может повлечь за собой настоящий ад.

Власти Косово не признают с 1 августа документы и автомобильные номера, выданные Сербией. Об этом сообщил глава сербского МИД Никола Селакович.

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Президент Вучич встретится с сербами, живущими в Косово

Мы говорим о серьезной обеспокоенности в связи с тем фактом, что албанская сторона в Косово и Метохии готовит буквально "ад" в последующие дни. Президент Вучич сегодня встретится и будет разговаривать с представителями сербов, нашего народа в Косово и Метохии,

– объяснил Селакович.

Сербы на территории Косово оказываются в очень сложной ситуации. Вероятно, что президент Сербии Александр Вучич выступит со специальным обращением по поводу политического обострения. Его обнародуют вечером 31 июля.

С 1 августа сербские документы на территории Косово будут считаться недействительными, сербы, въезжающие в частично признанную страну, получат специальный временный документ о пересечении границы.

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Что известно об обострении ситуации в Косово:

Сербия не признает документов, которые выдали в Косово, поэтому в Приштине пошли на такой же шаг.

В конце июня косовские власти решили, что от сербов потребуют временные документы.

Также сербские автомобильные номера потребуют заменить косовскими.

Перерегистрировать их следует до конца сентября 2022 года.

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