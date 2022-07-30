Ситуация обостряется: в Сербии заявили об "аде в ближайшие дни" в отношениях с Косово
Источник:Novosti.rs
В Сербии обеспокоены происходящим в Косово. Власти частично признанного государства запретят въезжать на свою территорию с сербскими документами. В Белграде говорят, что это может повлечь за собой настоящий ад.
Власти Косово не признают с 1 августа документы и автомобильные номера, выданные Сербией. Об этом сообщил глава сербского МИД Никола Селакович.
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Президент Вучич встретится с сербами, живущими в Косово
Мы говорим о серьезной обеспокоенности в связи с тем фактом, что албанская сторона в Косово и Метохии готовит буквально "ад" в последующие дни. Президент Вучич сегодня встретится и будет разговаривать с представителями сербов, нашего народа в Косово и Метохии,
– объяснил Селакович.
Сербы на территории Косово оказываются в очень сложной ситуации. Вероятно, что президент Сербии Александр Вучич выступит со специальным обращением по поводу политического обострения. Его обнародуют вечером 31 июля.Обратите внимание! С 1 августа сербские документы на территории Косово будут считаться недействительными, сербы, въезжающие в частично признанную страну, получат специальный временный документ о пересечении границы.
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Что известно об обострении ситуации в Косово:
- Сербия не признает документов, которые выдали в Косово, поэтому в Приштине пошли на такой же шаг.
- В конце июня косовские власти решили, что от сербов потребуют временные документы.
- Также сербские автомобильные номера потребуют заменить косовскими.
- Перерегистрировать их следует до конца сентября 2022 года.
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