Россия запустила фейк о "закрытии" посольства Сербии в Украине

Вражеская пропаганда каждый день придумывает новую чушь, пытаясь навязать свою повестку в информационном поле. Украинские информационные силы опровергли новость о закрытии посольства Сербии в Киеве.

Россия 16 октября запустила фейк о "срочном закрытии" посольства Сербии в Киеве. Несмотря на частичную лояльность кремлевскому режиму, Сербия поддерживает Украину и не решала внезапно высылать послов с территории нашего государства.

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На самом деле сербы уехали из Украины еще в марте

Возможно, российская пропаганда умышленно не хотела распространять ложную информацию. Есть малая вероятность, что захватчики только сейчас узнали мартовскую новость об эвакуации работников сербского посольства из Киева. Из-за полномасштабного наступления Сербия, как и ряд других стран, вывезла своих дипломатов из столицы Украины.

Сотрудники посольства Сербии уехали из Украины в начале марта. С тех пор сербские дипломаты продолжают работать с Белградом,

отметил спикер МИД Украины Олег Николенко.

В министерстве иностранных дел Сербии также сказали, что эвакуировали своих послов еще в начале весны. Вбросы о том, что страна внезапно решила призвать своих граждан выезжать из нашего государства, неправдива.



Здание посольства Сербии в Украине / Фото из Википедии.

Последняя чушь российских и белорусских "журналистов"

В условиях информационной войны важно заботиться об информационной гигиене. Будьте осторожны и доверяйте только официальным или проверенным источникам.

Ручные медиа президента Беларуси Лукашенко в последнее время врут о том, что Европа этой зимой замерзнет, потому что отказалась сотрудничать с Россией в поставках энергоносителей. Также они заявляют, что уничтожение "Северных потоков" – дело рук США или Великобритании.

Это неправда, потому что подземные газовые хранилища европейских стран полностью заполнены – государствам ЕС хватает топлива. А газопроводы никто не уничтожал – их просто подорвали.

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Кроме того, в России заявили, что якобы нашли причастных к подрыву Крымского моста. По словам врагов, это произошло из-за фуры, набитой взрывчаткой, а "организовали" все украинские спецслужбы. Это тоже не правда.

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