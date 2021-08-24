Сердца не паспортизировать, – Зеленский обратился к жителям оккупированных территорий

Украина продолжает бороться за людей, которые сейчас находятся на временно оккупированных территориях Крыма, Донетчины и Луганщины. И даже российские паспорта, которые раздает Кремль, не могут оккупировать любовь людей к Украине.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время праздничной речи ко Дню Независимости Украины.

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Украинский лидер подчеркнул, что люди, которые вынуждены жить на временно оккупированных Россией территориях, обязательно вернутся.

Мы боремся за своих людей там, потому что можно временно оккупировать территорию, но невозможно оккупировать любовь людей к Украине. Можно создать тупик и заставить получать паспорта, но нельзя паспортизировать их украинские сердца,

– подчеркнул Зеленский.

Президент убежден, что некоторые люди на востоке Украины и в оккупированном Крыму боятся об этом сказать, но, по его словам, это не значит, что они боятся об этом думать.

"Они вернутся, потому что мы – семья, и единственное, что может нас разделять, – это щедро накрытый стол, где мы вместе обязательно преподнесем тост за то, что мы стали сильной страной", – подчеркнул глава государства.

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Он добавил, что власть много делает для того, чтобы Украина была великой страной. По словам президента, сильная страна не ждет, что кто-то решит ее проблемы, а проводит Крымскую платформу, где собирает 46 государств.