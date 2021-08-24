Про це заявив президент Володимир Зеленський під час святкової промови до Дня Незалежності України.

Важливо Внутрішні чвари шкодять гірше за ворога, – Зеленський виголосив промову до Дня Незалежності

Український лідер підкреслив, що люди, які змушені жити на тимчасово окупованих Росією територіях, обов’язково повернуться.

Ми боремось за своїх людей там, бо можна тимчасово окупувати територію, але неможливо окупувати любов людей до України. Можна створити безвихідь і змусити отримувати паспорти, але не можна паспортизувати їхні українські серця,

– підкреслив Зеленський.

Президент переконаний, що деякі люди на сході України й в окупованому Криму бояться про це сказати, але, за його словами, це не значить, що вони бояться про це думати.

"Вони повернуться, бо ми – родина, і єдине, що може нас розділяти, – це щедро накритий стіл, де ми разом обов'язково піднесемо тост за те, що ми стали сильною країною", – наголосив глава держави.

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Він додав, що влада багато робить для того, аби Україна була великою країною. За словами президента, сильна країна не чекає, що хтось розв'яже її проблеми, а проводить Кримську платформу, де збирає 46 держав.

Зверніть увагу! 23 серпня відбувся перший саміт Кримської платформи. Участь у ньому взяли понад 40 держав. За підсумками саміту у Києві відкрили офіс Кримської платформи та підписали декларацію.