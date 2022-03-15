"Сердце болит, куда попало": российские диверсанты придумали новый способ получить информацию

В Центре противодействия дезинформации при СНБО сообщили о новом способе, с помощью которого оккупанты могут получить необходимую для них информацию. И ничего сверхсложного они не делают – люди сами им все расскажут.

Речь идет о сообщениях в сети. Пользователи-боты или "живые" аккаунты пишут в чатах только что обстрелянных городов.

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"Что там у вас? Хоть и далеко, но сердце болит"

Оккупанты под видом настоящих похитителей отправляют в чаты сообщения, чтобы узнать о степени поражения от бомбардировки и точной локации. Такая информация позволит им подкорректировать огонь и, возможно, нанести еще один удар.

Пишут они обычно по одному шаблону. Ведь идентичные сообщения появляются от разных пользователей.

Центр противодействия дезинформации обнародовал пример одного из таких сообщений. На скриншоте видно, что два разных пользователя написали одно сообщение – "Что там у вас Франковск? Хоть и далеко от дома, но сердце болит с каждой тревогой".



Пример сообщений, которые оккупанты оставляют в чатах, чтобы выведать необходимую информацию / Скриншот ЦПД

Добавим, что написано оно с ужасным грамматическими ошибками. Здесь можно увидеть, как неправильное написание некоторых слов ("хоть" – русизм, правильно – "хоч"), так и полное отсутствие запятых.

Ни в коем случае не сообщайте никому информацию об обстреле

В ЦПД призвали украинцев никому не сообщать о точном месте попадания снаряда. Также не следует выкладывать видео в момент удара.

Ваш "эксклюзив" может стоить кому-то жизни. Особенно эта информация касается лидеров мнений и владельцев многотысячных телеграм-каналов!

– подчеркнули в Центре.

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