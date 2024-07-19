Сердце не выдержало, – медики прокомментировали смерть Ирины Фарион

Языковед Ирина Фарион умерла в больнице. Несмотря на все усилия медиков спасти общественного деятеля не удалось.

Руководитель анестезиологической службы Первого ТМО Львова Наталья Матолинец прокомментировала смерть Ирины Фарион. Она добавила, что сердце языковеда не выдержало.

К теме Покушение на Ирину Фарион: чем известна языковед и бывший нардеп

Сердце Ирины Фарион не выдержало

Матолинец сообщила, что несмотря на все усилия медиков, спасти Ирину Фарион после тяжелого ранения не удалось. Она умерла в больнице.

К сожалению, несмотря на все усилия медиков, несмотря на все проведенные реанимационные мероприятия, спасти жизнь Ирины Фарион не удалось. Пациентка умерла,

– констатировали в больнице.

Руководитель анестезиологической службы добавила, что языковед поступила с тяжелой проникающей огнестрельной травмой головного мозга. Медики сразу начали проводить операцию, а затем – перевели в реанимационное отделение для продолжения лечения. Однако сердце Ирины Фарион не выдержало.

"К сожалению, в этой ситуации медицина будет бессильной. Мы приносим искренние соболезнования родным Ирины Фарион", – добавила Матолинец.

Врачи рассказали детали о смерти Ирины Фарион: смотрите видео

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Ирины Фарион. Светлая память.