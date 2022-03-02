Среди погибших после авиаудара по Житомиру есть ребенок, – Геращенко

Антон Геращенко рассказал, что среди погибших после авиаудара по Житомиру есть ребенок. Россия 1 марта около 22:16 нанесла удар крылатыми ракетами "Калибр" по спальным районам города.

Геращенко заявил, что авиаудар страны-оккупантки унес жизни не менее четырех человек. На место трагедии отправились иностранные журналисты.

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Российские отбросы – ракетчики или летчики – промахнулись и попали не по военной базе, а по жилым домам – частному сектору. На сегодня – четверо погибших. Среди них – ребенок,

– сообщил Геращенко.

По данным ГСЧС, российские изверги разбомбили 10 частных жилых домов.

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