Бывший вице-премьер Украины Арбузов стал депутатом Госдумы России

Бывший первый вице-премьер Украины и экс-глава НБУ Сергей Арбузов стал депутатом Государственной Думы России по итогам сентябрьских выборов. Он баллотировался от партии "Справедливая Россия".

Об этом сообщил руководитель аппарата фракции Руслан Татаринов.

Что известно о новой должности Арбузова?

Бывший первый вице-премьер Украины и экс-глава Национального банка Сергей Арбузов стал депутатом Государственной думы России по итогам сентябрьских выборов.

Он баллотировался от партии "Справедливая Россия" и возглавлял региональную группу № 5, в которую Россия включила временно оккупированные территории Украины, включая Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области, а также Крым и Севастополь, в частности Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области, а также Крым и Севастополь.

Сергей Арбузов родился в 1976 году в Донецке. При президентстве Виктора Януковича он занимал ряд высоких государственных должностей.

С 23 декабря 2010 года по декабрь 2012 года Арбузов возглавлял Национальный банк Украины. В декабре 2012 года его назначили первым вице-премьер-министром в правительстве Николая Азарова.

После его отставки 28 января 2014 года Арбузов временно исполнял обязанности премьер-министра Украины. На этой должности он находился до 27 февраля 2014 года, когда Верховная Рада утвердила правительство во главе с Арсением Яценюком.

После Революции Достоинства Арбузов покинул Украину и уехал в Россию. С 22 апреля 2014 года он находится в розыске МВД Украины как подозреваемый по части 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о производстве по делу о присвоении, растрате или завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением в очень больших размерах. В частности, дело касалось финансирования телеканала "БТБ".

После переезда в Россию Арбузов продолжил публично комментировать украинскую политику и критиковать новую украинскую власть. Он также участвовал в российских телевизионных ток-шоу.

Напомним, в апреле 2025 года Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о бессрочных санкциях против четырех бывших украинских чиновников и бизнесменов. В частности, они касались Сергея Арбузова, Виктора Полищука, Андрея Клюева и Елены Шевцовой. Санкции предусматривают блокирование активов, прекращение торговых операций и другие ограничительные меры.