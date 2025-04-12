В приложении указывается, что срок применения санкций – бессрочно. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на решение СНБО.

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Санкции ввели против бывших украинских чиновников и предпринимателей

Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны. С 12 апреля санкции применены в отношении:

экс-владельца ТРЦ Guliver в Киеве Виктора Полищука;

бывшего председателя Национального банка Украины Сергея Арбузова;

бывшего министра экономики и экс-главы Администрации президента Андрея Клюева;

основательницы подсанкционной фирмы "Финансовая Компания Лео" и бывшей акционерки IBOX-банка Алены Шевцовой.

Санкции предусматривают лишение государственных наград Украины, прекращение торговых операций, блокирование активов и другие ограничительные меры в отношении экономической деятельности.

Что известно о лицах, к которым применили санкции

Сергей Арбузов был главой Национального банка Украины с 2010 до 2013 года, он также исполнял обязанности Премьер-министра Украины в 2014 году.

Сейчас Сергей Арбузов находится в розыске. Бывший глава Нацбанка сбежал из Украины в 2014 году. Его обвинили в растрате государственных средств на сумму 220 миллионов долларов.

Виктор Полищук – это один из "ведущих" бизнесменов Украины, который имеет связи с Россией и обогатился во времена Януковича. Владелец "Эльдорадо" выезжал за границу во время полномасштабной войны, не перевозя никаких грузов.

Очередной соратник Виктора Януковича – Андрей Клюев. Он бывший народный депутат, был в составе "Партии регионов", из которой вышел в 2014 году.

Андрея Клюева подозревают в завладении государственным имуществом в крупных размерах путем злоупотребления служебным положением с мая 2010 по апрель 2011 года. В начале 2020 года его заочно арестовали.

Алена Шевцова – бывшая акционерка IBOX-банка. Против этого банка инициировали расследование по организации схемы легализации средств через механизм "мискодинга". Через эту схему было отмыто около 5 миллиардов гривен в пользу нелегальных онлайн-казино.