Про це повідомив керівник апарату фракції Руслан Татарінов.

Що відомо про нову посаду Арбузова?

Колишній перший віцепрем'єр України та ексголова Національного банку Сергій Арбузов став депутатом Державної думи Росії за підсумками вересневих виборів.

Він балотувався від партії "Справедлива Росія" та очолював регіональну групу №5, до якої Росія включила тимчасово окуповані території України, зокрема Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області, а також Крим і Севастополь.

Сергій Арбузов народився у 1976 році в Донецьку. За президентства Віктора Януковича він обіймав низку високих державних посад.

З 23 грудня 2010 року до грудня 2012 року Арбузов очолював Національний банк України. У грудні 2012 року його призначили першим віцепрем'єр-міністром в уряді Миколи Азарова.

Після його відставки 28 січня 2014 року Арбузов тимчасово виконував обов'язки прем'єр-міністра України. На цій посаді він перебував до 27 лютого 2014 року, коли Верховна Рада затвердила уряд на чолі з Арсенієм Яценюком.

Після Революції Гідності Арбузов залишив Україну та виїхав до Росії. З 22 квітня 2014 року він перебуває в розшуку МВС України як підозрюваний за частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України.

Йдеться про провадження щодо привласнення, розтрати або заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах. Зокрема, справа стосувалася фінансування телеканалу "БТБ".

Після переїзду до Росії Арбузов продовжив публічно коментувати українську політику та критикувати нову українську владу. Він також брав участь у російських телевізійних ток-шоу.

Нагадаємо, у квітні 2025 року Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо безстрокових санкцій проти 4 колишніх українських чиновників та бізнесменів. Зокрема, вони стосувалися Сергія Арбузова, Віктора Поліщука, Андрія Клюєва та Олени Шевцової. Санкції передбачають блокування активів, припинення торгових операцій та інші обмежувальні заходи.