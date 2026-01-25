Сергей "Флеш" Бескрестнов стал советником министра обороны по технологическим направлениям

Сергей "Флеш" Бескрестнов присоединился к команде советников министра обороны Украины Михаила Федорова по технологическим направлениям обороны.

Соответствующую новость Федоров опубликовал на своих страницах в соцсетях.

Чем будет заниматься Сергей Бескрестнов?

Михаил Федоров объяснил, что в современной технологической войне важно понимать направление развития инноваций, предвидеть планы россиян и создавать продукты, которые способны переломить ход событий на поле боя.

По его словам, это направление усиливают специалистами, которые уже доказали свою способность эффективно выполнять такие задачи.

Сергей "Флеш" Бескрестнов – мой советник по технологическим направлениям обороны. Он один из сильнейших практических экспертов в сфере дронов, РЭБа и анализа решений противника,

– говорится в заметке Федорова.

Министр добавил, что с начала полномасштабного вторжения "Флеш" работает непосредственно на фронте и проводит обучение для военных в горячих точках.

Экспертиза "Флеша" – радиосвязь, системы РЭБ и разведка. Именно он первым рассказал об использовании россиянами FPV-дронов с машинным зрением и реактивных "Шахедов",

– рассказал Федоров.

Сейчас его деятельность будет сосредоточена на разработке системных решений для противодействия ударным и разведывательным российским БпЛА с целью снижения эффективности вражеских атак.

Параллельно "Флеш" будет работать и над другими технологическими направлениями обороны, в частности:

работой с трофейной техникой врага;

экспертной оценкой новых военных разработок.

Советником Федорова также стал Стерненко