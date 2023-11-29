Умер экс-председатель ГСЧС Сергей Бочковский: был участником коррупционного скандала

Стало известно о смерти бывшего главы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Сергея Бочковского. Причиной этого стала продолжительная болезнь экс-чиновника.

Он руководил службой по чрезвычайным ситуациям в 2014 – 2015 годах. После решения о восстановлении в должности после коррупционного скандала он долгое время не мог попасть на работу.

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Смерть экс-главы ГСЧС

На 58-м году жизни скончался бывший глава ГСЧС Украины Сергей Станиславович Бочковский. Его сердце остановилось 27 ноября после продолжительной болезни.

Сергей Станиславович всю жизнь посвятил пожарному делу, работая на разных должностях в сфере гражданской защиты,

– написали чрезвычайники.

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям выразили искренние слова соболезнования родным и близким.

Что известно о Бочковском

Сергей Бочковский был назначен на должность руководителя ГСЧС в апреле 2014 года. 25 марта 2015 года он был задержан во время заседания Кабинета министров. Тогда был также задержан первый заместитель Бочковского Василий Стоецкий. Им обоим объявили о подозрении в коррупции и отмывании денег. Сообщалось, будто они требовали у подчиненных наличные деньги, а у поставщиков топлива – откаты за тендеры.

Окружной административный суд Киева в 2018 году признал противоправным и отменил распоряжение Кабинета министров Украины об увольнении Сергея Бочковского с должности главы ГСЧС. То есть формально его восстановили в должности. Однако, когда он пришел на работу, его не пустила охрана.

Поэтому он потребовал принудительного восстановления в должности. За свой пост он боролся в суде, а затем приехал в здание головного офиса ГСЧС, одетый в форму, с решением суда в руках и с адвокатом. Его снова не пустили рабочее место. В конце концов, в 2020 году Бочковский снова стал главой ГСЧС по решению Верховного суда.