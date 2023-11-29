Він керував службою з надзвичайних ситуацій у 2014 – 2015 роках. Після рішення про відновлення на посаді після корупційного скандалу він довгий час не міг потрапити на роботу.

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Смерть ексочільника ДСНС

На 58-му році життя помер колишній голова ДСНС України Сергій Станіславович Бочковський. Його серце зупинилося 27 листопада після тривалої хвороби.

Сергій Станіславович все життя присвятив пожежній справі, працювавши на різних посадах у сфері цивільного захисту,

– написали надзвичайники.

У Державній службі України з надзвичайних ситуацій висловили щирі слова співчуття рідним та близьким.

Що відомо про Бочковського

Сергія Бочковського призначили на посаду очільника ДСНС у квітні 2014 року. 25 березня 2015 року його затримали під час засідання Кабінету Міністрів. Тоді був також затриманий перший заступник Бочковського Василь Стоєцький. Їм обом оголосили про підозру у корупції та відмиванні грошей. Повідомлялося, нібито вони вимагали у підлеглих готівку, а у постачальників палива – відкати за тендери.

Окружний адміністративний суд Києва у 2018 році визнав протиправним і скасував розпорядження Кабінету Міністрів України про звільнення Сергія Бочковського з посади голови ДСНС. Тобто формально його поновили на посаді. Однак коли він прийшов на роботу, його не пустила охорона.

Через це він почав вимагати примусового поновлення на посаді. За свою посаду він боровся у суді, а потім приїхав у будівлю головного офісу ДСНС, одягнений у форму, з рішенням суду в руках та з адвокатом. Його знову не пустили на робоче місце. Врешті-решт у 2020 році Бочковський знову став очільником ДСНС за рішенням Верховного суду.