В ВСП избрали Бурлакова: что известно о скандальном судье

Съезд судей 12 января разблокировал работу Высшего совета правосудия, определив кандидатуры всех восьми членов ВСП. Так, еще тремя членами стали Татьяна Бондаренко, Елена Ковбий и Сергей Бурлаков.

Кандидатура последнего судьи – Сергея Бурлакова – вызвала шквал критики. Почему общественность выступает против назначения Бурлакова судьей ВРП и что о нем известно – читайте в материале 24 Канала.

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Сначала следует напомнить, что еще почти год назад – в начале февраля 2022-го – Этический совет инициировал одновременную проверку всех членов ВСП. После этого из Высшего совета правосудия уволились сразу 10 членов. Из-за отсутствия кворума орган прекратил свои полномочия.

В августе 2022 года парламент принял по своей квоте двух новых членов Высшего совета правосудия: адвоката Романа Маселко и Николая Мороза. Съезд судей избрал еще 8 членов ВРП. Теперь в органе есть кворум и он может возобновить свою работу.

Высший совет правосудия должен состоять из 21 члена. Десять из них выбирают на съезде судей Украины среди судей или судей в отставке, по 2 члена назначают президент, Верховная Рада, съезд адвокатов Украины, всеукраинская конференция прокуроров и съезд представителей юридических учреждений высшего образования и научных учреждений.

Как отметили в Центре Противодействия Коррупции, 12 января съезд судей разблокировал работу ВСП. Однако это единственный позитив от работы съезда.

Этот позитив омрачает то, кого оторванные от реальности судьи избрали членами ВСП. Ключевой судебный орган страны, который назначает/наказывает/увольняет судей,

– отметили в ЦПК.

Что известно о Сергее Бурлакове

Сергей Бурлаков – судья Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда. Эту должность он занимает с 2019 года. По данным Центра Противодействия Коррупции, до этого он являлся адвокатом в Харькове. Тогда Бурлаков был тесно связан с семьей бизнесмена Александра Фельдмана, депутата от ныне запретной "ОПЗЖ".

А в Фонды Dejure указывают, что Бурлаков не раз посещал Россию после оккупации Крыма и части восточных областей Украины. Кроме того, в его имущественных декларациях были разногласия.

Как вы думаете, будут ли наказывать Бурлаков и Бокова судей, посещавших Россию или оккупированный Крым? Если сами это делали и не видели в этом ничего дурного. Конечно, нет. Все они будут покрывать судей, которые совершают те же действия,

– отметили в ЦПК.

Чем занимается ВСП