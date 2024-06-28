Выполнял боевое задание: на войне погиб инженер Института ядерных исследований Сергей Чередник

На фронте во время выполнения боевого задания погиб ведущий инженер Института ядерных исследований Нацакадемии наук Украины Сергей Чередник. На фронте он воевал как боец Нацгвардии.

58-летний Сергей Чередник воевал в Донецкой области. На фронт ушел добровольцем.

Смотрите также Прошел десятки горячих точек, в частности, Марьинку и Авдеевку: погиб Артем "Скрим" Крикун

Что известно о Сергее Череднике

28 мая 2024 года, выполняя боевую задачу по защите территориальной целостности и государственного суверенитета Украины, недалеко от села Георгиевка Донецкой области погиб боец Национальной гвардии Украины, ведущий инженер Института ядерных исследований НАН Украины Сергей Валентинович Чередник,

– рассказали в академии.

Там отметили, что 24 июня ученому должно было исполниться 59 лет.



На войне погиб ученый Сергей Чередник / Фото НАН Украины

С погибшим воином попрощались 7 июня 2024 года в конференц-зале Института ядерных исследований Национальной академии наук Украины в Киеве.

Дань уважения человеку, который добровольно вступил в ряды Вооруженных Сил Украины и защищал нашу землю и наш относительный покой от вражеского нашествия, отдали работники не только Института ядерных исследований, но и соседних учреждений Национальной академии наук Украины,

– рассказали в НАН.

Они добавили, что Героя похоронили на Лесном кладбище Киева.

Что известно об ученом и военном

В Национальной академии наук рассказали, что Сергей Чередник родился 24 июня 1965 года в Житомире.

Образование будущий специалист в области ядерной электроники и физики получил в Киевском политехническом институте по специальности "оптика и оптико-электронное приборостроение".

С 2013 года работал в Институте ядерных исследований НАН Украины. Сначала – в отделе изохронного циклотрона У-240, после реорганизации отделов – в отделе ядерных реакций.

Научное сообщество потеряло замечательного специалиста в области ядерной электроники и физики пучков заряженных частиц, талантливого инженера, который вместе с коллегами разработал, ввел в эксплуатацию и в течение многих лет поддерживал в рабочем состоянии источник ионов ускорителя У-240, необходимый для выполнения научных исследований. Очень трудолюбивый и всегда решительный в своем выборе, Сергей Валентинович был отзывчивым и добрым человеком, настоящим патриотом Украины, имел четкую жизненную позицию, чувство собственного достоинства и долга перед Родиной,

– рассказали в академии наук.

Они также выразили глубокие соболезнования родным и близким Сергея Валентиновича Чередника.

"Светлая память о нем навсегда сохранится в сердцах родных, друзей, коллег, боевых побратимов, всех, кто знал, любил и уважал его", – заявили в учреждении.

Редакция 24 Канала соболезнует родным, коллегам и собратьям Сергея Чередника. Вечная Слава Герою.