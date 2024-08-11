Заместитель командира бригады "Азов" заинтриговал новым заявлением

В Курской области уже 6 день подряд продолжаются бои. На фоне этого заместитель командира "Азова" сделал новое заявление.

Сергей Цисарук с позывным "Мольфар" в соцсети Х написал интригующий пост, намекая на события на территории агрессора.

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Заявление заместителя командира "Азова"

Так, и недели еще не прошло, а мир уже изменился, или еще нет? Ох, знали бы вы, что дальше будет,

– написал "Мольфар".

Сергей Цисарук не конкретизировал, что именно имеет в виду, однако заявление было опубликовано на фоне лавины сообщений о прорыве границы в российских областях. Также 6 августа, то есть в первый день сообщений о прорыве в Курской области, военный отмечал, что "ближайшие недели точно изменят мир".

Интересно также то, что на этой неделе Цисарук опубликовал пост, в котором размышлял над тем, какую роль при выполнении задач воином играет идеологическая подготовка и морально-психологическое состояние. Он выражал убеждение, что даже имея слабую боевую подготовку на морали можно быть эффективным, указывая на события в Курской области.