"Я могу это доказать": Дука после освобождения из-под стражи обвинил НАБУ в утечке материалов

Генерал-майор СБУ Сергей Дука 13 ноября вышел из СИЗО после внесения за него залога в размере 65 миллионов гривен. Фигурант дела "Карфаген" отверг все обвинения и заявил, что располагает доказательствами утечки документов из Антикоррупционного бюро.

После освобождения из-под стражи чиновник пообщался с журналистами о обстоятельствах антикоррупционного расследования, сообщает "Новости.Live".

Заявления Дуки о НАБУ и САП

Я не совершал преступлений, в которых меня обвиняют,

– заявил Дука.

По словам генерал-майора, во время первого этапа операции "Карфаген" детективы НАБУ изъяли из кабинета первого заместителя генпрокурора Марии Вдовиченко документы, касающиеся сотрудников антикоррупционных органов и лиц, приближенных к их руководству.

Дука утверждает, что впоследствии эти материалы были слиты. Отдельно он подчеркнул, что может это доказать.

Кроме того, чиновник заявил, что ранее получал указание от высшего политического руководства государства не использовать собранные материалы в отношении сотрудников НАБУ.

Риски для переговоров и призыв к Верховной Раде

Дука также высказался о внешнеполитических последствиях активности антикоррупционеров. Мол, действия таких органов во время важных мирных переговоров могут ослаблять переговорные позиции Украины и создавать риски для ее территориальной целостности и суверенитета.

В связи с этим он призвал народных депутатов создать временную следственную комиссию для проверки деятельности НАБУ и САП. Дука заверил, что готов дать все показания.

Напомним, первый заместитель начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ Сергей Дуку задержали 4 ноября в рамках операции НАБУ под названием "Карфаген". По версии следствия, участники преступной группировки за денежное вознаграждение обеспечивали правоохранителям прикрытие нелегальных колл-центров и других незаконных бизнесов.

Впоследствии в Службе безопасности Украины сообщили, что в ходе операции антикоррупционных органов был задержан начали внутреннюю проверку, а также уволил двух чиновников, фигурирующих в деле.