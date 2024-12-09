Прокопенко отреагировал на гибель экс-руководителя Еленовской колонии

9 декабря в Донецке в автомобиле подорвался экс-начальник печально известной Еленовской колонии. Денис Прокопенко отреагировал на происшествие.

В России заявили, что бывший глава колонии Сергей Евсюков умер, а его жене оторвало ногу. Командир бригады "Азов" заявил о неизбежной ответственности для всех российских палачей, передает 24 Канал.

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"Возмездие не мгновенное, однако оно неотвратимо"

Прокопенко вспомнил последние слова, которые услышал от палача украинских военнопленных: "Еще раз крикните "Слава Украине!", я подниму войска и вкатаю всех в асфальт! Нет такой страны, как Украина!"

"Каждое слово вернулось в тротиловом эквиваленте", – подытожил гибель Евсюкова азовец.

Он отметил: "...поиск и наказание тех преступников, которых невозможно привлечь к ответственности в формате международных трибуналов, – важнейшая задача для украинского государства и его силовых структур".

Прокопенко подчеркнул, что враг должен постоянно чувствовать опасность. Не только на фронте, но и в тылу.

Военный выразил уверенность, что ответственные за убийства и пытки пленных должны помнить, что ни одно их преступление не останется безнаказанным.

Возмездие будет не мгновенным… Но отвечать придется обязательно. И обычное утро понедельника и очередная поездка на службу окажутся последними,

– заявил Прокопенко.

Напомним, что именно в Еленовской колонии состоялась массовая казнь украинских военнопленных. Их просто взорвали ночью. Тогда погибли 53 защитника.