У Росії заявили, що колишній очільник колонії Сергєй Євсюков помер, а його дружині відірвало ногу. Командир бригади "Азов" заявив про неминучу відповідальність для всіх російських катів, передає 24 Канал.

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"Відплата не миттєва, проте вона невідворотна"

Прокопенко пригадав останні слова, які почув від ката українських військовополонених: "Еще раз крикните Слава Украине, я подыму войска и вкатаю всех в асфальт! Нет такой страны как Украина!".

"Кожне слово повернулося в тротиловому еквіваленті", – підсумував загибель Євсюкова "азовець".

Він наголосив, що "пошук та покарання тих злочинців, яких неможливо притягнути до відповідальності в форматі міжнародних трибуналів – надважливе завдання для української держави та її силових структур".

Прокопенко підкреслив, що ворог має постійно відчувати небезпеку. Не лише на фронті, але й у тилу.

Військовий висловив впевненість, що відповідальні за вбивства і катування полонених мають пам'ятати, що жоден їхній злочин не залишиться безкарним.

Відплата буде не миттєвою… Але відповідати доведеться обов'язково. І звичайний ранок понеділка та чергова поїздка на службу виявляться останніми,

– заявив Прокопенко.

Нагадаємо, що саме в Оленівській колонії відбулася масова страта українських військовополонених. Їх просто підірвали уночі. Тоді загинули 53 захисники.