2 августа НАБУ и САП задержали организованную преступную группу, которая осуществляла махинации при закупках БпЛА и РЭБ для ВСУ. Среди фигурантов этого дела – Сергей Гайдай.

Он возглавлял Луганскую областную государственную администрацию, а также дважды был председателем Мукачевской районной государственной администрации. Что известно о Сергее Гайдае, читайте в материале 24 Канала.

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Что известно о Сергее Гайдае?

Сергей Владимирович Гайдай родился 6 ноября 1975 года в городе Северодонецк, Луганской области.

С 2000 до 2015 года он работал на руководящих должностях частных предприятий Киева. В частности, в 2005 году – генеральным директором ООО "Дембуд".

А в 2008 – 2010 был помощником депутата Киевсовета Алексея Резникова.

В 2014 году стал бакалавром Хмельницкого экономического университета по специальности "Финансы и кредит".

Также с 2014 по 2015 работал советником председателя Обуховской РГА в Киевской области.

В 2015 году Гайдай стал депутатом Мукачевского райсовета VII созыва. А в период с 8 сентября 2015 по 28 ноября 2018 возглавлял Мукачевскую РГА. Был беспартийным.

Также Гайдай был советником патронатной службы председателя Закарпатской ОГА Игоря Бондаренко.

В 2019 году он стал магистром Академии государственного управления при Президенте Украины по специальности "Публичное управление и администрирование". Обучение закончил с отличием.

Чем запомнился Гайдай на посту главы Луганщины?

С 28 октября 2019 по 15 марта 2023 Гайдай был председателем Луганской ОГА (впоследствии – ОВА).

До полномасштабного вторжения России он преимущественно занимался инфраструктурными проектами, например, строительством дорог и административных центров в населенных пунктах на линии фронта.

А после Гайдая часто критиковали "слуги народа" за его озвучивание в интервью о планах ВСУ или возможных действиях врага.

Наиболее известен его конфликт с Марьяной Безуглой. Она обвиняла Гайдая в том, что тот "плохо подготовил" Луганщину к обороне. Депутат призвала уволить его.

Для меня непонятно, что это лицо делает на линии фронта или в зоне боевых действий, кто она такая, какие она имеет полномочия. Она вообще не в своем уме, потому что предлагала, например, мне депортировать 15 тысяч человек под обстрелами... Быть руководителем Луганской области на сегодня – это огромная ответственность. К сожалению, появляются такие идиоты как Безуглая,

– говорил тогда Гайдай.

Также он часто давал оптимистичные прогнозы относительно ситуации на фронте, которые не оправдывались.

15 марта 2024 года снова вернулся на должность начальника Мукачевской РГА. А уже 2 августа 2025 Кабмин согласовал увольнение Гайдая с должности после его задержания по делу о коррупции.

Какие награды имеет Гайдай?

Имеет Гайдай несколько государственных наград.

В частности, в 2016 ему вручили награду "За службу государству".

В 2017 он получил Орден Святителя Николая Чудотворца за заслуги перед УПЦ МП и благотворительность.

В 2020 Гайдай дали ряд наград:

отличие Командующего объединенных сил "Казацкий Крест" I степени,

награду "За мужество и профессионализм",

медаль "Операция объединенных сил. За доблесть и верность",

медаль Национальной гвардии Украины "За взаимодействие",

А в 2022 ему вручили Орден Богдана Хмельницкого III степени.