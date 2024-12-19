Российские войска ударили беспилотником по пограничье Черниговской области вечером 18 декабря. Полицейского в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу, но врачи не смогли его спасти. Об этом 24 Канал пишет со ссылкой на сообщение полиции Черниговской области.

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Черниговщина в скорби

Во время несения службы полицейский Сергей Хавлук находился на месте, куда попал вражеский дрон. Он получил тяжелое ранение, и, к сожалению, умер в больнице.

Коллектив полиции Черниговской области склоняет головы в скорби по погибшему. Без отца осталось трое детей,

– написали коллеги Сергея Хавлука.

Сергей Хавлук родился и вырос в Новгороде-Северском. Решил служить в полиции, ведь пошел по стопам отца, который в свое время служил участковым.

Полицейский начал свой путь в органах внутренних дел в 2008 году в должности участкового офицера. А в последнее время занимал должность старшего инспектора – дежурного сектора мониторинга Новгород-Северского районного отдела полиции.

Сергей Хавлук добросовестно нес службу на пограничной, был искренним, добрым и ответственным человеком. Без любящего сына, мужа и отца осталась семья полицейского.

Российские войска ранее атаковали Черниговскую область 24 ноября. Тогда в Корюковском районе в результате обстрела ранения получил 28-летний мужчина и были повреждены хозяйственные постройки.