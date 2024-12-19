Російські війська вдарили безпілотником по прикордонню Чернігівщини ввечері 18 грудня. Поліцейського у важкому стані госпіталізували до лікарні, але лікарі не змогли його врятувати. Про це 24 Канал пише з посиланням на повідомлення поліції Чернігівської області.

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Чернігівщина у скорботі

Під час несення служби поліцейський Сергій Хавлук перебував на місці, куди влучив ворожий дрон. Він отримав важке поранення, і, на жаль, помер у лікарні.

Колектив поліції Чернігівщини схиляє голови у скорботі за загиблим. Без батька залишилося троє дітей,

– написали колеги Сергія Хавлука.

Сергій Хавлук народився і виріс у Новгороді-Сіверському. Вирішив служити в поліції, адже пішов по стопах батька, який свого часу служив дільничним.

Поліцейський розпочав свій шлях в органах внутрішніх справ у 2008 році на посаді дільничного офіцера. А останнім часом обіймав посаду старшого інспектора – чергового сектору моніторингу Новгород-Сіверського районного відділу поліції.

Сергій Хавлук сумлінно ніс службу на прикордонні, був щирою, доброю та відповідальною людиною. Без люблячого сина, чоловіка та батька залишилася родина поліцейського.

Російські війська раніше атакували Чернігівщину 24 листопада. Тоді у Корюківському районі внаслідок обстрілу поранень зазнав 28-річний чоловік та було пошкоджено господарські будівлі.