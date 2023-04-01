Учился пить, есть и двигаться: любимая поехала с раненым бойцом в Бельгию, где они поженились

Снежана и Сергей прожили 7 месяцев в больничной палате в Бельгии. Военного там лечили от ожогов, полученных во время наступления ВСУ в Херсонской области.

У бойца было менее 30% кожи, он пережил 15 операций. ТСН рассказывает, что в Бельгию его удалось доставить медицинской эвакуацией. 24 Канал.

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Снежана и Сергей из одного села Днепропетровской области. Они дружили с детского сада, но потом перестали общаться. Женщина вышла замуж и родила дочь. Мужчина – строил мосты по всей Украине.

Когда Снежана развелась и собиралась ехать на работу в Польшу – пара снова встретилась. Женщина уже никуда не уехала. До начала полномасштабного вторжения они прожили вместе три месяца.

Что известно о спасении Сергея

Меня никто не призывал, 24 (в день полномасштабного нападения России – 24 Канал) мы в 5 утра встали, у нас большое хозяйство, и как раз над нашими дворами ракета… Она выбежала, плачет. Ну, говорю, собирай сумку,

– вспомнил Сергей.

Дальше он всегда был на нуле, защищал Херсонскую область. Там был впервые ранен в голову, однако уже через неделю снова уехал на войну. В Зеленодольске Владимир Зеленский наградил его за отвагу.

Во время контрнаступления ВСУ в Херсонскую область Сергей был в первой машине, которая прокладывала путь. Он ехал на подножке, а не внутри.

"Я пришел в себя от того, что у меня все ад. Лицо поднимаю, огонь в лицо. Вдохнул еще в себя это горячо. Я начал все это тушить, но я вижу у меня ноги, трава, все горит. Я до водоотвода, но пока дошел, у меня от штанов остались два кармана", – рассказал военный.

Будучи раненым, он спасал других. Когда врачи нашли его, предупредили, что шансов выжить почти нет. Сергею не давали спать.

Мне сказал (медик – 24 Канал), что если ты заснешь – ты 200-й,

– рассказал боец.

Его вертолетом отправили в Киев. Телефон потерялся, поэтому Снежана все это время искала Сергея по больницам. Когда он пришел в себя, то попросил медсестру найти женщину в фейсбуке. С тех пор пара не расставалась.

От большого количества ожогов Сергей впадал в кому. Ему сделали 11 операций только в Украине, чтобы иметь возможность доставить в Бельгию. Единственное прошение военного было, чтобы женщина уехала с ним. Так, пара 7 месяцев провела в больничной палате в Брюсселе.

Еще четыре месяца назад Сергей даже не мог говорить. Он снова учился есть, пить, сгибать конечности и ходить. Медики были приятно удивлены тем, как быстро Сергей проходит реабилитацию.

Пара вышла замуж в посольстве

Пара вышла замуж в посольстве Украины в Бельгии. Снежана держала в руках букет желто-голубых роз, а мужчина сумел сам зайти в помещение посольства.

Дай Бог, чтобы ты всегда была со мной,

– сказал Сергей Снежане.

Сергей и Снежана шутят, что через 7 месяцев больничная палата стала для них домом.





Пара вышла замуж в посольстве / Скриншот с видео