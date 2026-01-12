Совершал зверства в Ирпене: полковник, обвиняемый в убийствах, получил высокий пост в России
- Полковник Сергей Карасев, обвиненный Украиной в военных преступлениях в Ирпене, стал заместителем мэра Самары.
- Генпрокуратура Украины обвинила Карасева в убийстве местного жителя и избиении пенсионерки в 2022 году.
Должность заместителя мэра российской Самары занял полковник Сергей Карасев. Украина обвиняет его в военных преступлениях во время оккупации захватчиками Ирпеня, расположенного в пригороде Киева.
Что известно о назначении Карасева?
По данным российских СМИ, новым заместителем городского головы российской Самары теперь стал 43-летний полковник Сергей Карасев. Его назначили куратором поддержки участников войны против Украины и их семей.
Известно, что мужчина родился в 1982 году в Пскове, и ранее занимал должность заместителя командира 98-й дивизии, а незадолго до начала полномасштабного вторжения в Украину возглавил 31-ю десантно-штурмовую бригаду.
Сергей Карасев стал заместителем мэра в Самаре / российские СМИ
Генпрокуратура Украины в 2023 году обвинила его в военных преступлениях во время оккупации Ирпеня в 2022 году. Он застрелил местного жителя без документов и жестоко избил пенсионерку 1949 года рождения.
Заметим, сначала личность обвиняемого скрывали, а его фото блюрили, но в 2025 году британская газета The Sunday Times идентифицировала Карасева, использовав скриншот его интервью пропагандистам.
О чем идет речь?
Осенью западные журналисты обнародовали имена и фото 13 военных России, причастных к расстрелам украинцев в Буче. Среди них оказался генерал-полковник Александр Чайко, командующий Восточного военного округа.
В феврале 2022 года он возглавлял российскую армию и был самым высоким по званию офицером на территории Украины. Также был указан генерал-майор Сергей Чубарикин, командующий 76 гвардейской десантно-штурмовой дивизии.
В перечне были и Азатбек Омурбеков, Александр Санчик, Валерий Солодчук, Юрий Медведев, Андрей Кодров, Артем Городилов, Денис Суворов, Алексей Толмачет, Владимир Селиверстов, Вадим Панков и вышеупомянутый Карасев.