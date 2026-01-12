Совершал зверства в Ирпене: полковник, обвиняемый в убийствах, получил высокий пост в России

Должность заместителя мэра российской Самары занял полковник Сергей Карасев. Украина обвиняет его в военных преступлениях во время оккупации захватчиками Ирпеня, расположенного в пригороде Киева.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Медуза" и российские СМИ,

Что известно о назначении Карасева?

По данным российских СМИ, новым заместителем городского головы российской Самары теперь стал 43-летний полковник Сергей Карасев. Его назначили куратором поддержки участников войны против Украины и их семей.

Известно, что мужчина родился в 1982 году в Пскове, и ранее занимал должность заместителя командира 98-й дивизии, а незадолго до начала полномасштабного вторжения в Украину возглавил 31-ю десантно-штурмовую бригаду.



Сергей Карасев стал заместителем мэра в Самаре / российские СМИ

Генпрокуратура Украины в 2023 году обвинила его в военных преступлениях во время оккупации Ирпеня в 2022 году. Он застрелил местного жителя без документов и жестоко избил пенсионерку 1949 года рождения.

Заметим, сначала личность обвиняемого скрывали, а его фото блюрили, но в 2025 году британская газета The Sunday Times идентифицировала Карасева, использовав скриншот его интервью пропагандистам.

О чем идет речь?