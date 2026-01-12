Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Медуза" та російські ЗМІ,
Що відомо про призначення Карасьова?
За даними російських ЗМІ, новим заступником міського голови російської Самари тепер став 43-річний полковник Сергій Карасьов. Його призначили куратором підтримки учасників війни проти України та їхніх родин.
Відомо, що чоловік народився у 1982 році в Пскові, і раніше обіймав посаду заступника командира 98-ї дивізії, а незадовго до початку повномасштабного вторгнення в Україну очолив 31-шу десантно-штурмову бригаду.
Сергій Карасьов став заступником мера у Самарі / російські ЗМІ
Генпрокуратура України у 2023 році звинуватила його у воєнних злочинах під час окупації Ірпеня у 2022 році. Він застрелив місцевого мешканця без документів і жорстоко побив пенсіонерку 1949 року народження.
Зауважимо, спершу особу обвинуваченого приховували, а його фото блюрили, але у 2025 році британська газета The Sunday Times ідентифікувала Карасьова, використавши скріншот його інтерв’ю пропагандистам.
Про що йдеться?
Восени західні журналісти оприлюднили імена та фото 13 військових Росії, причетних до розстрілів українців у Бучі. Серед них опинився генерал-полковник Олександр Чайко, командувач Східного військового округу.
В лютому 2022 року він очолював російську армію та був найвищим за званням офіцером на території України. Також був вказаний генерал-майор Сергій Чубарикін, командувач 76 гвардійської десантно-штурмової дивізії.
У переліку були й Азатбек Омурбеков, Олександр Санчик, Валерій Солодчук, Юрій Мєдвєдєв, Андрій Кодров, Артем Городілов, Денис Суворов, Олексій Толмачєт, Володимир Селіверстов, Вадим Панков і вищезгаданий Карасьов.