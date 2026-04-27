Еще одна жизнь, оборванная войной: на фронте погиб защитник Сергей Кипень с Волыни

Украина потеряла еще одного своего верного защитника. На фронте погиб 39-летний Сергей Кипень с Волыни.

Об этом пишет Самаровская территориальная община.

Что известно о павшем воине?

Сергей Кипень погиб 24 апреля 2026 года во время выполнения боевого задания.

Он родился в селе Речица 27 июня 1986 года. Жил в селе Теребовичи.

Еще одна невосполнимая потеря... Еще одна жизнь, оборвана войной... Склоняем головы в скорби вместе с родными, близкими. Разделяем вашу боль и поддерживаем в это невыносимое время..

– написали в общине.

24 Канал также выражает соболезнования родным и близким воина. Вечная и светлая память!

Последние потери Украины на фронте

На Сумщине погиб воин из Львовской области Юрий Дзюбинский. Это произошло в его собственный день рождения. Он был уроженцем села Ямполь на Львовщине.

А в Донецкой области погиб 39-летний солдат Руслан Энвальт из Каменского. Это произошло из-за попадания FPV-дрона. У защитника остались жена, дочь и сын.

Также недавно в Киеве попрощались с российским добровольцем Ильдаром "Ганди" Дадиным. Он был противником кремлевского режима и погиб в бою на Харьковщине еще в 2024 году.