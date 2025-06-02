Кислица намекнул, что у Украины теперь есть карты
- Сергей Кислица отреагировал на операцию "Паутина" по поражению российских аэродромов намеком в соцсети Х.
- Кислица опубликовал изображение игральной карты с королем, похожим на Зеленского, дронами и мечом в крови.
Первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица интересным образом отреагировал на успешную операцию украинских спецслужб "Паутина" по поражению российских аэродромов.
В своей заметке в соцсети Х он намеком ответил на предыдущие заявления Дональда Трампа о том, что у Украины "нет карт" в вопросе войны с Россией и мирных переговоров, передает 24 Канал.
Смотрите также Мединский убежал от журналистов после вопроса об атаке на аэродромы России: видео
Какой намек обнародовал Кислица
Украинский дипломат обнародовал изображение игральной карты с мастью короля, который похож на Владимира Зеленского, рядом расположены дроны и меч в крови. Над фото он оставил лишь лаконичную подпись.
Король дронов,
– написал он.
Напомним, ранее Дональд Трамп, после провального первого раунда переговоров в Стамбуле, в интервью Fox News снова раскритиковал Владимира Зеленского, заявив, что у него "нет карт".
Напомним, накануне Служба безопасности Украины провела беспрецедентную и уникальную спецоперацию по одновременному поражению четырех военных аэродромов в тылу России, где дислоцируется вражеская авиация.