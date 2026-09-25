Правительство назначило Сергея Кобца заместителем главы МВД: какие обязанности на него возложили

Правительство назначило бывшего заместителя председателя Национальной полиции Сергея Кобца новым заместителем министра внутренних дел Украины. На новой должности он будет курировать кадровую и ветеранскую политику, развитие системы образования МВД, а также социальное и психологическое сопровождение.

О назначении сообщил министр внутренних дел Иван Выговский.

Что известно о Кобце?

Сергей Кобец имеет многолетний опыт работы в системе МВД и правоохранительных органах.

На предыдущей должности он отвечал за совершенствование управленческих процессов и обеспечение эффективной деятельности подразделений, в частности боевых.

Помимо оптимизации управления, под его руководством в системе Национальной полиции был внедрен ряд важных проектов по поддержке сотрудников и их семей.

Направления работы и политика в отношении ветеранов

В Министерстве внутренних дел чиновник сосредоточится на кадровом развитии, совершенствовании системы высшего образования и психологической поддержке.

Отдельным и чрезвычайно важным направлением его деятельности станет реализация государственной политики в отношении ветеранов.

К реализации новых инициатив будут привлекать ветеранов российско-украинской войны, что позволит масштабировать положительные наработки на все органы и подразделения системы МВД.

Напомним, накануне мы писали о других кадровых изменениях. В частности, правительство назначило майора Алексея Реву заместителем министра обороны Украины, который будет курировать вопросы цифрового развития, трансформации и цифровизации. Он будет отвечать, в частности, за совершенствование цифровых систем и сервисов для Сил обороны.

В то же время полковник Артем Мартыненко стал заместителем главнокомандующего ВСУ. Среди его основных направлений работы будет цифровизация украинской армии.