Про призначення повідомив міністр внутрішніх справ Іван Вигівський.

Що відомо про Кобця?

Сергій Кобець має багаторічний досвід роботи в системі МВС та правоохоронних органах.

На попередній посаді він відповідав за вдосконалення управлінських процесів і забезпечення ефективної діяльності підрозділів, зокрема бойових.

Окрім оптимізації управління, під його керівництвом у системі Національної поліції запровадили низку важливих проєктів із підтримки працівників та їхніх родин.

Напрями роботи та ветеранська політика

У Міністерстві внутрішніх справ посадовець зосередиться на кадровому розвитку, вдосконаленні системи вищої освіти та психологічному забезпеченні.

Окремим і надзвичайно важливим напрямом його діяльності стане реалізація державної ветеранської політики.

До реалізації нових ініціатив залучатимуть ветеранів російсько-української війни, що дозволить масштабувати позитивні напрацювання на всі органи та підрозділи системи МВС.

Нагадаємо, напередодні ми писали про інші кадрові оновлення. Зокрема, уряд призначив майора Олексія Реву заступником міністра оборони України, який опікуватиметься питаннями цифрового розвитку, трансформації та цифровізації. Він відповідатиме, зокрема, за вдосконалення цифрових систем і сервісів для Сил оборони.

Водночас полковник Артем Мартиненко став заступником головнокомандувача ЗСУ. Серед його основних напрямів роботи буде цифровізація українського війська.