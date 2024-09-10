Названо имя российского генерала, который командовал ударом по "Охматдету"

Российские войска нанесли удар по "Охматдету" утром 8 июля. СБУ и ОГП заочно сообщили о подозрении российскому генералу, который командовал ракетным ударом по медучреждению.

Оказалось, что это был генерал-лейтенант Сергей Кобылаш, который на тот момент занимал должность командующего дальней авиации Военно-воздушных сил Воздушно-космических сил России.

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Кто командовал ударом по "Охматдету"

Офис Генерального прокурора совместно со Службой безопасности Украины установили одного из причастных к организации и совершению удара по детской больнице "Охматдет". Это генерал-лейтенант вооруженных сил России, бывший командующий дальней авиации Военно-воздушных сил Воздушно-космических сил вооруженных сил России, ныне командующий Военно-воздушными силами России – заместитель Главнокомандующего Воздушно-космическими силами России,

– сообщил Генеральный прокурор Андрей Костин.

Следствие установило, что именно Кобылаш 8 июля 2024 года отдал приказ подчиненным ему подразделениям нанести удар с использованием ракетоносца-бомбардировщика Ту-95МС крылатой ракетой Х-101 по помещению детской больницы.

Именно эта ракета попала в один из лечебных корпусов, где в то время оказывалась помощь детям. Заметим, что ракеты этого типа обычно используют для поражения наземных целей, где заранее известны координаты.

Представителю командования войск страны-агрессора сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством, совершенных по предварительному сговору группой лиц.

"Кобылаш сейчас является подозреваемым в совершении и других военных преступлений в Украине. В частности, под его руководством осуществлялись обстрелы гражданской энергетической инфраструктуры в 2022 – 2023 годах. В марте 2024 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест Кобылаша как раз за эти военные преступления", – подчеркнул заместитель главы СБУ Сергей Наумюк.

Обратите внимание! Международный уголовный суд уже расследует производство в отношении Кобылаша и уже выдал ордер на его арест за обстрелы энергетической инфраструктуры. Офис Генпрокурора координирует все действия в этом производстве с Офисом прокурора МУС и рассматривает различные возможности взаимодействия, начиная с предоставления материалов дела до передачи производства.

Напомним, что в результате удара по "Охматдету" погибли 2 человека, в частности детский врач, а еще 35 человек, среди которых 9 детей, получили ранения. Ракетный обстрел также повредил административные и лечебные корпуса больницы, а также инфраструктуру медучреждения.