Глава правительства подчеркнул, что в условиях военного положения государственная система должна работать максимально эффективно.

Что известно о предстоящих изменениях в работе Кабмина?

По словам Корецкого, одной из ключевых задач правительства является обеспечение качественного взаимодействия между всеми органами исполнительной власти и повышение эффективности работы государственных институтов. Он подчеркнул, что ожидает от правительства качественной организации работы.

"Я ожидаю качественной организации работы правительства и правительственных структур, четкой координации между ведомствами и жесткого контроля за выполнением принятых решений,

– отметил он.

Отдельное внимание во время встречи уделили реформе государственного управления. По словам премьер-министра, Украина должна сформировать эффективный государственный аппарат.

"Перед нами стоит задача построить профессиональный и эффективный государственный аппарат, способный обеспечить быстрое и качественное управление процессами, особенно в условиях военного положения", – подчеркнул Сергей Корецкий.

Премьер-министр не уточнил, какие именно решения по оптимизации государственного аппарата планируется реализовать в ближайшее время.

Напомним, недавно Владимир Зеленский провел рабочую встречу с новоназначенным премьер-министром Сергеем Корецким, в ходе которой обсудили первоочередные задачи нового правительства. После первого заседания Кабинета министров они определили ключевые шаги, которые должны быть реализованы в ближайшее время, а также вопросы сотрудничества с международными партнерами для выполнения договоренностей о поддержке Украины.

По словам президента, Сергей Корецкий уже приступил к подготовке правительственной программы, которая будет представлена парламенту и обществу. Новое правительство будет работать по принципу максимально прагматичного управления с персональной ответственностью каждого министра и руководителя центральных органов исполнительной власти.

Президент также отметил, что премьер обладает всеми необходимыми полномочиями для формирования эффективной правительственной команды, способной укрепить государство. Отдельно в ходе встречи обсудили назначение исполняющих обязанности министров иностранных дел и обороны Украины.

Значительное внимание Зеленский и Корецкий уделили подготовке страны к предстоящему отопительному сезону. Президент сообщил, что наблюдательный совет "Нафтогаза" временно назначил руководителем компании Сергея Федоренко, который ранее работал вместе с Корецким над реформированием "Укрнафты".