Глава уряду наголосив, що в умовах воєнного стану державна система має працювати максимально ефективно.

Що відомо про майбутні зміни в роботі Кабміну?

За словами Корецького, одним із ключових завдань уряду є забезпечення якісної взаємодії між усіма органами виконавчої влади та підвищення ефективності роботи державних інституцій. Він наголосив, що очікує від уряду якісної організації роботи.

Очікую якісної організації роботи Уряду та урядових структур, чіткої координації між відомствами та жорсткого контролю за виконанням ухвалених рішень,

– зазначив він.

Окрему увагу під час зустрічі приділили реформі державного управління. За словами прем'єр-міністра, Україна має сформувати ефективний державний апарат.

"Перед нами стоїть завдання вибудувати професійний та ефективний державний апарат, здатний забезпечити швидке та якісне управління процесами, особливо в умовах воєнного стану", – підкреслив Сергій Корецький.

Прем'єр-міністр не уточнив, які саме рішення щодо оптимізації державного апарату планують реалізувати найближчим часом.

Нагадаємо, нещодавно Володимир Зеленський провів робочу зустріч із новопризначеним прем'єр-міністром Сергієм Корецьким, під час якої обговорили першочергові завдання нового уряду. Після першого засідання Кабінету Міністрів вони визначили ключові кроки, які мають бути реалізовані найближчим часом, а також питання співпраці з міжнародними партнерами для виконання домовленостей щодо підтримки України.

За словами президента, Сергій Корецький уже розпочав підготовку урядової програми, яку представлять парламенту та суспільству. Новий уряд працюватиме за принципом максимально прагматичного управління із персональною відповідальністю кожного міністра та керівника центральних органів виконавчої влади.

Президент також зазначив, що прем'єр має всі необхідні повноваження для формування ефективної урядової команди, здатної посилити державу. Окремо під час зустрічі обговорили призначення виконувачів обов'язків міністрів закордонних справ та оборони України.

Значну увагу Зеленський і Корецький приділили підготовці країни до майбутнього опалювального сезону. Президент повідомив, що наглядова рада "Нафтогазу" тимчасово призначила керувати компанією Сергія Федоренка, який раніше працював разом із Корецьким над реформуванням "Укрнафти".