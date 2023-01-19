Наконец надел жене обручальное кольцо: щемящее видео украинского героя, получившего бионический протез

Украина вот уже больше 10 месяцев борется за свою независимость. К сожалению, война уносит жизни лучших сыновей и дочерей нашей страны. А есть те, кому она оставляет следы на всю жизнь.

А именно Сергей Костюченко. Его история заставляет сердце разбиваться, а слезы – не останавливаться. Они текут рекой, заставляя переживать боль и гордость за тех, кто защищает наше государство.

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На войне потерял руку

Сергей Костюченко стал одним из тех, кому удалось получить бионический протез. Он заменит несокрушимому украинцу руку, потерянную в войне, которую развязала Россия. Мощную историю защитника рассказали в ролике, который мы покажем дальше. Сразу же попросим запастись носовыми платками, ведь его просто невозможно смотреть иначе.

Сергей рассказал, что познакомился с Юлией, его женой, в компьютерной игре. А развертуалиться и узнать друг друга в реальной жизни им удалось спустя три года.

Тогда я уже был в армии. Мы празднуем Рождество, и это действительно чудо,

– рассказал он.

Праздничную идиллию в ролике разбивают слова, указывающие нам на то, что Сергей получил серьезные ранения на фронте. Речь шла о сильном кровотечении, разорванном легком, а также ампутации. Парень выжил, а Юля, ставшая любовью всей его жизни, разыскала его. Обручились они в больнице, не откладывая этот момент на потом.

Протезирования ожидал долго

"Сегодня (рассказывает он в ролике – 24 Канал) тот день, которого мы ждали много месяцев. Я плохо выспался, но это ничего", – делился он эмоциями.

Нам демонстрируют нарезку. В ней показывают процесс от восстановления после ранений до реабилитации и протезирования. Парень мужественно прошел все это и смог наконец сделать то, чего ждал так долго.

Что я чувствую? Вот теперь (когда кольцо на пальце его возлюбленной – 24 Канал) все на своем месте,

– добавил он.

Трогательная история украинского защитника Сергея Костюченко: смотрите видео

История Сергея Костюченко – одна из многих. К сожалению, украинцы продолжают получать тяжелые минно-взрывные, обломочные, огнестрельные ранения, ожоги, а также ампутации конечностей. И главным тылом для раненых войной несокрушимых украинцев стал Национальный реабилитационный центр UNBROKEN.

В нем делают все возможное, чтобы вернуть наших мужественных земляков к привычной жизни. Да, она уж точно не будет такой, как раньше. Но специалисты и профессионалы своего дела делают все для того, чтобы максимально приблизить их к этому. В частности, производя протезы.

Как отмечают в центре, деньги на протез для Сергея собирали вместе с платформой dobro.ua. К этому процессу приобщились благотворители как из нашего государства, так и со всего мира. За этой ссылкой вы тоже можете принять участие в сборе средств на протезы для других Несокрушимых украинцев.