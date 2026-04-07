На войне погиб волынянин Сергей Ковальчук

К сожалению, война забрала еще одного защитника. В боях на Востоке Украины погиб Сергей Ковальчук.

Жизнь Ковальчука оборвалась 4 апреля 2026 года на Харьковщине. Об этом сообщили в Нововолынском городском совете.

Смотрите также Воевал с 2022 года и погиб как Герой: Киевщина прощается с Владимиром Полегеньким

Что известно о погибшем защитнике?

Сергей Ковальчук родился в 1993 году в селе Благодатное Волынской области. О гибели защитника сообщил мэр Нововолынска Борис Карпус.