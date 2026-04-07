На войне погиб волынянин Сергей Ковальчук
К сожалению, война забрала еще одного защитника. В боях на Востоке Украины погиб Сергей Ковальчук.
Жизнь Ковальчука оборвалась 4 апреля 2026 года на Харьковщине. Об этом сообщили в Нововолынском городском совете.
Смотрите также Воевал с 2022 года и погиб как Герой: Киевщина прощается с Владимиром Полегеньким
Что известно о погибшем защитнике?
Сергей Ковальчук родился в 1993 году в селе Благодатное Волынской области. О гибели защитника сообщил мэр Нововолынска Борис Карпус.
К сожалению, война забрала еще одного нашего защитника. На Востоке погиб герой Сергей Ковальчук. Выражаю искренние соболезнования семье и собратьям. Вечная память Герою,
– написал Карпус.
Мэр отметил, что все информация о прибытии тела и будущих похорон впоследствии будет опубликована.
Кого еще потеряла Украина?
Антон Полюхович, разведчик с позывным "Умник", погиб на фронте. Он поразил уникальной операцией, захватив пленных во время рейда на Каховское водохранилище, и получил орден "За мужество" за свою службу.
На войне погиб морской пехотинец Петр Герасимишин. Погибший защитник родился в 1975 году в селе Черный лес Тернопольской области.
В Луцке состоялось прощание с военными Василием Колошнюком и Назарием Тарнавским, которые погибли в Запорожской области. У Василия осталось трое детей, Назарий же был общественным активистом и организовывал национально-патриотические мероприятия.