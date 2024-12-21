Почти год считали пропавшим без вести: в боях погиб Сергей Кравчук из Хмельницкой области

На свою родную Хмельнитчину "на щите" вернулся военный Сергей Кравчук. С ним попрощались в пятницу, 20 декабря, в городе Изяслав.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Изяславский городской совет. Защитнику был всего-навсего 31 год.

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Что известно о Сергее

Согласно обнародованной советом информации, 31-летний воин-стрелок десантно-штурмового отделения десантно-штурмового взвода десантно-штурмового батальона Кравчук Сергей родом из села Полесское.

Как сообщили Общественное, украинский военный с января 2024 года не выходил на связь, из-за чего его считали пропавшим без вести. Сергей погиб 7 января 2024 года во время штурма россиян в Харьковской области.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и знакомым погибшего воина. Вечная память!

Напомним, также недавно в районе населенного пункта Широкий Яр, что в Харьковской области, погиб украинский военный Михаил Баумкетнер из Львовской области. Защитнику было всего-навсего 32 года. Без отца, к сожалению, остались сын и дочь.