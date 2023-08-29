Криворучко, которого Зеленский называл предателем, утверждает, что до сих пор работает в СБУ

Экс-глава СБУ в Херсонской области Сергей Криворучко рассказал журналистам, что он до сих пор находится на службе в ведомстве. Ранее его лично назвал предателем Владимир Зеленский.

Более того, Криворучко даже лишили генеральского звания весной 2022 года. Однако в отношении его не ведется уголовное производство.

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Криворучко все еще вписан в СБУ

Бывший начальник СБУ в Херсонской области рассказал журналистам, что его служба в ведомстве после критики Зеленского не прекращалась. Кроме этого, никто не открывал в отношении него никакие производства.

Относительно меня нет, ничего нет, потому что я знаю: нет оснований. На сегодня моя должность – я нахожусь в распоряжении председателя Службы безопасности,

– сказал он.

Криворучко также отметил, что он якобы остается на службе де-факто. Более того, он подчеркнул, что "закреплен за главой СБУ и подчиняется ему".

В то же время спикер председателя СБУ Алена Семыкина в комментарии журналистам подтвердила, что Криворучко не уволили из ведомства после лишения поста председателя. Однако слова Криворучко о "принадлежности к главе СБУ Малюку" она назвала ложными.

"Он не является действующим сотрудником, несмотря на то, что фактически вписан до сих пор в СБУ. Он не является человеком, прикрепленным к Малюку", – подчеркнула спикер.

Семикина также отметила, что, вероятно, заявление Криворучко является "неправильной интерпретацией". В частности, она подчеркнула, что он "есть в распоряжении" Службы безопасности.

Что известно о скандале с Криворучко