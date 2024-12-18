На фронте погиб боевой медик: воину навсегда останется 29 лет

На войне погиб боевой медик 66-й ОМБр Сергей Кулинич. Украинскому защитнику было 29 лет.

9 декабря воин героически отдал свою жизнь за свободу Украины. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Великодолинский поселковый совет Одесского района.

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Что известно о Сергее Кулиниче

Сергей Кулинич родился 13 сентября 1995 года в селе Белуховка на Полтавщине. Украинский защитник учился в Белуховской школе, а после ее окончания вместе с семьей переехал в Одесскую область.

Неописуемая боль и потеря. Погиб наш земляк... Склоняем головы в скорби и выражаем искренние соболезнования родным и близким. Вечная память нашему Герою,

– говорят в Белуховском старостинском округе.

Во время полномасштабной войны Сергей Кулинич присоединился к рядам ВСУ и стал боевым медиком механизированного батальона 66-й отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Храброго.

В Великодолинском поселковом совете выразили соболезнования родным героя и призвали всех неравнодушных присоединиться к прощанию. С защитником попрощались 17 декабря на Аллее Славы Молодежненского кладбища.