Днепрянка заявляет, что ее муж впал в кому после "встречи" с ТЦК: что говорят в военкомате

Житель Днепра Сергей Кустодеев уже второй месяц находится в коме. Его жена Валентина заявляет, что мужчина получил тяжелую травму головы после того, как его толкнул один из представителей ТЦК и СП.

Историю Сергея Кустодеева Общественное опубликовало еще 14 мая. Теперь появился ответ от Днепропетровского ТЦК и СП. В военкомате утверждают, что мужчина сам травмировался, когда пытался убежать.

Что рассказала жена Сергея?

По словам женщины, Сергея посадили в служебный автобус и повезли проходить военно-врачебную комиссию. После того, как ему стало плохо, вызвали скорую помощь и доставили в больницу. Впоследствии мужчину перевели в другое медучреждение, где он впал в кому.

Валентина рассказала, что просмотрела записи с камер наблюдения, установленных на стройке рядом с местом происшествия, а также видео с бодикамер работников ТЦК. После этого она пришла к выводу, что ее муж не мог упасть самостоятельно.

По ее словам, на видео видно человека, который ждал Сергея за углом. Когда мужчина пробегал мимо, тот якобы совершил движение, после которого траектория падения Сергея резко изменилась.

Также, говорит жена, на записи видно полностью человека, который потом, перевернув мужчину, встряхивает правую руку.

Женщина также сообщила, что в больнице, куда Сергея сначала привезла скорая, ему сделали рентген и компьютерную томографию, после чего перевели в другое медучреждение. Там его срочно прооперировали.

Однако позже в деле появилась справка из первой больницы, в которой было указано, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Валентина уверяет, что никаких анализов на алкоголь в первой больнице не проводили. Она утверждает, что все время находилась рядом с мужем, а сами они были в медучреждении не более получаса.

По словам женщины, информацию о якобы алкогольном опьянении опровергают также анализы, сделанные уже перед операцией в другой больнице. Она добавила, что в документации первого медучреждения обнаружила и другие неточности и ложные данные.

Журналисты обратились в больницу за комментарием, однако там отказались обсуждать медицинские записи, сославшись на врачебную тайну.

Валентина сообщила, что дело ее мужа взял под личный контроль Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Начальник управления специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона Сергей Орешко сообщил, что 26 марта правоохранители открыли уголовное производство по статье о неосторожном тяжком телесном повреждении. По его словам, следователи уже допросили представителей ТЦК и очевидцев происшествия, однако пока доказательств применения силы к потерпевшему не обнаружили.

Также прокуратура назначила судебно-медицинскую экспертизу, которая должна установить характер и степень тяжести травм, механизм их возникновения.

Сейчас Сергей Кустодеев находится в реанимации в тяжелом состоянии. У него диагностировали тяжелую черепно-мозговую травму.

Валентина говорит, что после стабилизации мужчине понадобится специализированная нейрореабилитация, которой, по ее словам, в Украине не проводят. Поэтому она обратилась в Министерство здравоохранения с просьбой помочь организовать дальнейшее лечение.

Что говорят в ТЦК?

В ответе на запрос журналистов в ТЦК сообщили, что 25 марта 2026 года представители центра комплектования заметили Сергея Кустодеева на проспекте Науки в Днепре.

По их версии, работники представились и попросили мужчину показать военно-учетные документы, после чего он начал убегать. В ТЦК утверждают, что, оббежав строительную площадку, мужчина выбежал в районе магазина "Юбилейный", где потерял равновесие, упал и ударился головой об асфальт.

Там отметили, что никакого физического контакта между Сергеем Кустодеевым и представителями ТЦК до падения якобы не было.

Также в центре комплектования заявили, что только после падения работники ТЦК догнали мужчину и предложили ему помощь. По их словам, именно представитель ТЦК вызвал скорую помощь еще до того, как состояние мужчины резко ухудшилось.

В ответе также указано, что инцидент происходил на глазах у случайных свидетелей.

Кроме того, следователям передали записи с бодикамер работников ТЦК, которые, как утверждают в терцентре, подтверждают эту версию событий.

По информации ТЦК Сергей ранее был зарегистрирован на временно оккупированной территории Украины, а после переезда не стал на воинский учет в установленные законом сроки.