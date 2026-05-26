Історію Сергія Кустодєєва Суспільне опублікувало ще 14 травня. Тепер з'явилася відповідь від Дніпропетровського ТЦК та СП. У військкоматі стверджують, що чоловік сам травмувався, коли намагався втекти.

Що розповіла дружина Сергія?

За словами жінки, Сергія посадили до службового автобуса та повезли проходити військово-лікарську комісію. Після того, як йому стало зле, викликали швидку допомогу та доставили до лікарні. Згодом чоловіка перевели до іншого медзакладу, де він впав у кому.

Валентина розповіла, що переглянула записи з камер спостереження, встановлених на будівництві поруч із місцем події, а також відео з бодікамер працівників ТЦК. Після цього вона дійшла висновку, що її чоловік не міг впасти самостійно.

За її словами, на відео видно людину, яка чекала Сергія за рогом. Коли чоловік пробігав повз, той нібито здійснив рух, після якого траєкторія падіння Сергія різко змінилася.

Також, каже дружина, на записі видно повністю людину, яка потім, перегорнувши чоловіка, струшує праву руку.

Жінка також повідомила, що в лікарні, куди Сергія спочатку привезла швидка, йому зробили рентген і комп'ютерну томографію, після чого перевели до іншого медзакладу. Там його терміново прооперували.

Однак пізніше у справі з'явилася довідка з першої лікарні, у якій було зазначено, що чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння. Валентина запевняє, що жодних аналізів на алкоголь у першій лікарні не проводили. Вона стверджує, що весь час перебувала поруч із чоловіком, а самі вони були у медзакладі не більше пів години.

За словами жінки, інформацію про нібито алкогольне сп'яніння спростовують також аналізи, зроблені вже перед операцією в іншій лікарні. Вона додала, що в документації першого медзакладу виявила й інші неточності та неправдиві дані.

Журналісти звернулися до лікарні за коментарем, однак там відмовилися обговорювати медичні записи, пославшись на лікарську таємницю.

Валентина повідомила, що справу її чоловіка взяв під особистий контроль Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Начальник управління спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону Сергій Орешко повідомив, що 26 березня правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про необережне тяжке тілесне ушкодження. За його словами, слідчі вже допитали представників ТЦК та очевидців події, однак наразі доказів застосування сили до потерпілого не виявили.

Також прокуратура призначила судово-медичну експертизу, яка має встановити характер і ступінь тяжкості травм, механізм їхнього виникнення.

Нині Сергій Кустодєєв перебуває у реанімації у важкому стані. У нього діагностували тяжку черепно-мозкову травму.

Валентина каже, що після стабілізації чоловікові знадобиться спеціалізована нейрореабілітація, якої, за її словами, в Україні не проводять. Через це вона звернулася до Міністерства охорони здоров'я з проханням допомогти організувати подальше лікування.

Що кажуть у ТЦК?

У відповіді на запит журналістів у ТЦК повідомили, що 25 березня 2026 року представники центру комплектування помітили Сергія Кустодєєва на проспекті Науки у Дніпрі.

За їхньою версією, працівники представилися та попросили чоловіка показати військово-облікові документи, після чого він почав тікати. У ТЦК стверджують, що, оббігши будівельний майданчик, чоловік вибіг у районі магазину "Ювілейний", де втратив рівновагу, впав та вдарився головою об асфальт.

Там наголосили, що жодного фізичного контакту між Сергієм Кустодєєвим та представниками ТЦК до падіння нібито не було.

Також у центрі комплектування заявили, що лише після падіння працівники ТЦК наздогнали чоловіка та запропонували йому допомогу. За їхніми словами, саме представник ТЦК викликав швидку допомогу ще до того, як стан чоловіка різко погіршився.

У відповіді також зазначено, що інцидент відбувався на очах у випадкових свідків.

Крім того, слідчим передали записи з бодікамер працівників ТЦК, які, як стверджують у терцентрі, підтверджують цю версію подій.

За інформацією ТЦК Сергій раніше був зареєстрований на тимчасово окупованій території України, а після переїзду не став на військовий облік у встановлені законом строки.