Получил переломы и ушибы: нардеп Лабазюк попал в жуткое ДТП в Хмельницком

В Хмельницком 27 апреля вечером произошло ДТП, в результате которого пострадал народный депутат Сергей Лабазнюк. В настоящее время он находится в больнице.

Об этом рассказали в полиции Хмельницкой области и сам Сергей Лабазнюк на своей фейсбук-странице.

Что известно о ДТП, где пострадал нардеп Лабазнюк?

В полиции рассказали, что дорожно-транспортное происшествие произошло 27 апреля около 20:45 на перекрестке улиц Каменецкой и Тернопольской в Хмельницком.

Произошло столкновение между автомобилями BMW под управлением 20-летнего хмельнитчанина и Land Rover, за рулем которого находился 40-летний местный житель.

В результате ДТП 45-летний пассажир автомобиля Land Rover получил телесные повреждения. Его госпитализировали. Также травмировался 17-летний пассажир автомобиля BMW. Его тоже поместили в больницу для наблюдения за состоянием,

– отметили полицейские.



Последствия ДТП, где пострадал нардеп Сергей Лабазнюк / Фото полиции Хмельницкой области

По факту ДТП следователи полиции открыли уголовное производство по статье Уголовного кодекса Украины о нарушении правил безопасности дорожного движения, что повлекло потерпевшим телесные повреждения и устанавливают все обстоятельства происшествия.

Прокомментировал аварию и сам Сергей Лабазнюк уже 28 апреля. Нардеп написал, пришедший в себя после ДТП.

"Как "снег на голову" от спокойной поездки вечером домой. Был на пассажирском месте сзади, несмотря на это испытал переломы, ушибов и ряда неприятностей", – отметил народный избранник.

Парламентарий подчеркнул, что водитель на автомобиле ехал спокойно в пределах скоростного режима. К сожалению, водитель BMW нашел возможность разогнаться, вылететь на встречную полосу и совершить лобовое столкновение.

Вижу уже ряд манипуляционного хайпа, что распространяется соцсетями и некоторыми медиа, поэтому информирую, что в ЕРДР внесены сведения о правонарушениях со стороны водителя BMW. Фото и видео не оставляют сомнений в виновнике. Надеюсь через пару недель быть на ногах и вернуться к работе,

– резюмировал народный депутат.

Что известно о Сергее Лабазнюке?

Сергей Лабазюк– украинский политик и предприниматель, бывший генеральный директор ООО "Группа компаний "ВИТАГРО", которая занимается растениеводством, садоводством и животноводством. Народный депутат Украины 9-го, 8-го и 7-го созывов, член фракции "За будущее".

Является фигурантом антикоррупционных расследований, подозреваемый в политической коррупции и тендерных махинациях. По данным следствия, 21 ноября 2023 Лабазюка разоблачили в попытке подкупа топ-чиновников в сфере восстановления.

Раньше, в августе того же года, он обратился к представителю Министерства восстановления с просьбой обеспечить его компании подряды на сумму около 1 миллиарда гривен. За это, как утверждают правоохранители, он предложил взятку в размере 3– 5% от стоимости каждого договора. После получения 50 миллионов гривен за подряд по восстановлению моста, через посредника передал чиновнику 150 тысяч долларов.

28 ноября 2023 года Высший антикоррупционный суд избрал Лабазнюку меру пресечения в виде содержания под стражей до 21 января с альтернативой залогу. В тот же день за него внесли 40 миллионов гривен залога, после чего он вышел из СИЗО.