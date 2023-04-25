В Кремле плачет один Путин: Лавров эпически опозорился на заседании Совбеза ООН
Источник:United Nations
Россия, совершающая геноцид украинцев, председательствует в Совбезе ООН. Еще большую абсурдность добавляет то, что на заседании "вещал" Сергей Лавров.
Российские оккупанты совершают зверства в Украине. Тем временем страна-террористка председательствует в Совбезе ООН. Владимир Зеленский подчеркнул, что Совбез нужно реформировать.
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Лавров опозорился в Совбезе ООН
Выступая в Совбезе ООН, Лавров пожаловался на НАТО и попытался цинично оправдать совершаемый Россией геноцид. Не обошлось и без басен о "киевском режиме". В общем, все выступление Лаврова свидетельствует, что у российских пропагандистов окончательно атрофировалась фантазия. Они даже новую басню не могут придумать, вместо этого продолжают жевать заученные лживые слова.
Никакого эффекта "заявления" Лаврова не имели. Слушать "министра" никто не хотел.
Как цивилизованный мир осудил действия России
- Антониу Гутерреш – генеральный секретарь ООН – осудил действия страны-террористки. Свое заявление он озвучил, сидя рядом с Лавровым. Гутерреш подчеркнул, что война причиняет большие страдания украинскому народу, а также – усиливает глобальные экономические потрясения.
- Линда Томас-Гринфилд – постпредка США – отметила, что Россия своими действиями преследует цель "перекроить принципы, на которых стоит мир". Томас-Гринфилд призвала реформировать Совбез ООН.
- Барбара Вудворд – постпредка Великобритании – заявила, что Россия нанесла Украине невероятные страдания. Вудворд подчеркнула: страна-террористка презирает устав ООН.