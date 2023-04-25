В Кремле плачет один Путин: Лавров эпически опозорился на заседании Совбеза ООН

Россия, совершающая геноцид украинцев, председательствует в Совбезе ООН. Еще большую абсурдность добавляет то, что на заседании "вещал" Сергей Лавров.

Российские оккупанты совершают зверства в Украине. Тем временем страна-террористка председательствует в Совбезе ООН. Владимир Зеленский подчеркнул, что Совбез нужно реформировать.

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Лавров опозорился в Совбезе ООН

Выступая в Совбезе ООН, Лавров пожаловался на НАТО и попытался цинично оправдать совершаемый Россией геноцид. Не обошлось и без басен о "киевском режиме". В общем, все выступление Лаврова свидетельствует, что у российских пропагандистов окончательно атрофировалась фантазия. Они даже новую басню не могут придумать, вместо этого продолжают жевать заученные лживые слова.

Никакого эффекта "заявления" Лаврова не имели. Слушать "министра" никто не хотел.

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