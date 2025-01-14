"Беспокоимся о людях, а не земле": у Путина сделали циничное заявление об Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в очередной раз высказался по поводу вопроса Украины. Вражеский дипломат цинично заявил, что Кремль не заинтересован в территориях, а прежде всего – в людях.

Соответствующее заявление российский министр сделал на пресс-конференции, посвященной итогам деятельности дипломатии страны-аресорки в 2024 году. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пропагандистские росСМИ.

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Что заявил Лавров

Российский дипломат заверил, что Россия в "ситуации вокруг Украины" якобы прежде всего обеспокоена судьбами людей, а не землями. Особенно циничным это заявление является на фоне массированных обстрелов мирных городов, от которых страдает гражданское население.

Мы не о землях, мы о людях, которые веками на этих землях жили, поднимали их с нуля, строили города, заводы, порты,

– заявил он.

К слову, ООН в конце 2024 года сообщила, что с начала полномасштабной войны России против Украины официально зафиксировала гибель более 12,3 тысяч человек в Украине в результате войны, а также более 27,8 тысяч раненых.

Тогда отметили, что примерно 42% потерь в Украине в течение ноября стали следствием применения Россией оружия дальнего действия. Заметим, что эти показатели на самом деле могут быть гораздо большими, чем указано.

Слова Лаврова о незаинтересованности в территориях также не соответствуют действительности, в частности на фоне наступательных действий на самых тяжелых направлениях – Покровском, Торецком, и Кураховском, где враг активно уничтожает города.

Например, в Торецке, по словам представителя оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктора Трегубова, около 30% атак врага, которые происходят в зоне ответственности ОСУВ, направлены на разрушение инфраструктурных объектов.